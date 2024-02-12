Харрис заявила о готовности заменить Байдена

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Вице-президент США Камала Харрис заявила газете The Wall Street Journal, что будет готова в случае необходимости исполнять обязанности американского лидера Джо Байдена.

Ей напомнили об обеспокоенности граждан Соединенных Штатов возрастом Байдена и спросили, придется ли ей убеждать американцев в том, что она будет готова возглавить страну, если возникнет такая необходимость.

«Я готова. Безусловно», – ответила она, добавив, что у людей, видевших ее во время работы, нет сомнений в ее компетентности.

Издание отмечает, что в последние месяцы на Харрис приходятся все более серьезные и многочисленные обязанности, она задействована в том числе в работе, которую ведет американская администрация в связи с палестино-израильским конфликтом.