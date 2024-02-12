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Карлсон сравнил Байдена и Путина

Карлсон сравнил Байдена и Путина

Журналист Такер Карлсон назвал американского лидера Джо Байдена «президентом не в своем уме», одновременно высоко оценив способности президента России Владимира Путина.

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает «Газета.ру».

Отвечая на просьбу сравнить способности управления президентов США и России, Такер заявил, что «если бы это был бокс, медики отменили бы бой».

Журналист пояснил, что, хотя в США считается грубым говорить о здоровье лидера нации, со временем все равно «задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент». По словам Карлсона, он горюет об этом, однако «это не политическое наблюдение, а факт, который имеет доказательную базу».

Президент России Владимир Путин, напротив, произвел на него гораздо лучшее впечатление. Карлсон назвал его «очень способным», заявив, что «управлять страной, ужасно разносторонней в языковом, культурном, религиозном плане» чрезвычайно трудно, а у него это получается, «нравится вам это или нет».

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