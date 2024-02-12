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Странные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в 2023 году

Странные имена, которыми назвали детей в Азербайджане в 2023 году

Обнародован список редких и странных имен, которыми назвали младенцев в Азербайджане в прошлом году.

В 2023 году большинство родителей предпочли имена иностранного происхождения для своих новорожденных детей. Некоторые же родители выбрали редкие и необычные имена, передает Report.

Так, в прошлом году по 2 новорожденных были названы Гиля, Товуз, Кёроглу, Дуанур, Бадам, Алан, Манана и Даглар. А трех новорожденных девочек назвали именем Майя.

В числе редких и странных имен, которыми назвали детей в 2023 году, встречаются Маяр, Майнися, Кюрсюм, Курткая, Гариба, Доминик, Алай, Алая, Алана, Алаз, Ая, Айя, Айат, Аясофья, Аянур, Балай, Балабикя, Ширбяй, Бирджягюль, Гюлюза, Гюлан, Гюльгянд, Гюлянмяд, Гюльсурат, Итон, Элгам, Элайне, Эллда, Элфун, Эльба, Яшам, Далила, Далия, Айрис, Айчан, Айид, Ияд, Фаледдин, Галасы, Баяр, Сагира, Багыш и Гараш, Су, Суфи, Судагюль, Суман, Манас, Хансу, Ханы, Шанис, Зейтуна, Альмагюль, Кира, Фирдус, Фирдуза, Бадай, Тариф, Асгяр, Аскиназ, Бахшы, Агаэми, Агадеде, Лянкяран, Зирах, Йагыз, Арабзанги, Сиратуллох, Джаният, Джиярхан. Каждым из этих имен был назван один новорожденный в стране.

Согласно статистике, в 2023 году в Азербайджане мальчикам больше всего давали имя Угур, а девочкам – Захра.

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