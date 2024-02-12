Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

173 Просмотров

Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине.

Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС.

«Конечно, – сказал он в ответ на соответствующий вопрос. – Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс – прим.)».

Американский журналист добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью, однако содержания разговора не раскрыл.