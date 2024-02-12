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Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине

Президент России Владимир Путин готов пойти на серьезный компромисс по Украине.

Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, передает ТАСС.

«Конечно, – сказал он в ответ на соответствующий вопрос. – Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс – прим.)».

Американский журналист добавил, что он общался с российским лидером не под запись после интервью, однако содержания разговора не раскрыл.

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