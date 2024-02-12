Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД |
ANAMA: Ереван передал Баку восемь неточных формуляров с информацией о минных полях |
Баку и Москва ведут переговоры о судьбе росмиротворцев в Карабахе |
Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео) |
Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном |
В Украине может образоваться дефицит ракет для систем ПВО |
ЦИК представила результаты выборов в Конституционный суд (обновлено) |
Панахов: Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность |
Украина готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 |
Главное Мир

В Палестине назвали число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху

В Палестине назвали число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху

В результате ночных ударов ЦАХАЛ по городу Рафах на юге Палестины погибли 67 человек. Об этом заявил глава Минздрава анклава Ашраф аль-Кидра, сообщает РИА Новости.

«Тела 67 палестинцев поступили в больницы в результате израильских авиаударов по городу Рафах прошлой ночью. Операция по спасению пострадавших еще продолжается», — сказал министр.

При этом ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о как минимум 100 погибших и более чем 230 пострадавших в Рафахе, большинство из которых женщины и дети.

Там отметили, что в ходе операции израильские ВВС нанесли удары по более чем 50 объектам в городе, в том числе по мечетям и жилым кварталам.

Теги:
Из этой рубрики
Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании
Мир

Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании

2024/02/12, 17:15
Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink
Мир

Стало известно, как Россия покупает терминалы Starlink

2024/02/12, 17:01
Глава ВОЗ: "Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь "Х" уже совсем близко"
Мир

Глава ВОЗ: «Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь «Х» уже совсем близко»

2024/02/12, 16:58
Станет ли «полезный идиот Путина» жертвой «дождичка в четверг»?
Мир

Станет ли «полезный идиот Путина» жертвой «дождичка в четверг»?

2024/02/12, 16:33
Эрдоган встретился с первым турецким космонавтом
Мир

Эрдоган встретился с первым турецким космонавтом

2024/02/12, 16:11
В Палестине назвали число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху
Мир

В Палестине назвали число погибших в результате ударов Израиля по Рафаху

2024/02/12, 15:48
Турция призывает Совбез ООН остановить Израиль
Мир

Турция призывает Совбез ООН остановить Израиль

2024/02/12, 15:10
Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли
Мир

Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли

2024/02/12, 14:58
Почти 20 млн яиц ввезли в Россию из Азербайджана и Турции
Мир

Почти 20 млн яиц ввезли в Россию из Азербайджана и Турции

2024/02/12, 14:53