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Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Саломе Зурабишвили поздравила Ильхама Алиева

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

В письме говорится следующее:

«Ваше превосходительство.

От имени народа Грузии и от себя лично передаю Вам сердечные поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики. Искренне желаю Вам постоянных успехов и побед в неустанной деятельности, направленной на процветание Вашей страны и ее народа.

Я твердо верю, что совместными усилиями мы поднимем добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство между нашими братскими странами на новые вершины. Это, несомненно, усилит роль как Грузии, так и Азербайджана в укреплении стабильности и развития в регионе.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубочайшее почтение, желаю постоянных успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Азербайджана – мира и благополучия».

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