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Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли

Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли

Президент Монголии в 2009-2017 годах Цахиагийн Элбэгдорж отреагировал на «историческую лекцию» Владимира Путина в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, где он оправдывал вторжение в Украины «историческими землями России». Об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, после выступления Путина он нашел историческую карту Монголии.

На этой карте можно увидеть, что современная территория России входила в состав Монгольской империи несколько столетий.

«Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация», — написал Элбэгдорж.

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