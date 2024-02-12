Экс-президент Монголии показал Путину, кому принадлежали русские земли

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Президент Монголии в 2009-2017 годах Цахиагийн Элбэгдорж отреагировал на «историческую лекцию» Владимира Путина в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, где он оправдывал вторжение в Украины «историческими землями России». Об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, после выступления Путина он нашел историческую карту Монголии.

На этой карте можно увидеть, что современная территория России входила в состав Монгольской империи несколько столетий.

«Не волнуйся. Мы мирная и свободная нация», — написал Элбэгдорж.