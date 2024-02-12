Жители Германии протестуют против строительства снарядного завода Rheinmetall

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Сотни людей в Германии вышли на акцию протеста против строительства нового завода по производству снарядов концерна Rheinmetall в федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает немецкий телеканал NTV.

По словам представителя полиции, демонстрация носит мирный характер. В акции принимают участие сотни людей, включая фермеров, которые вывезли на подъездные пути к населенному пункту Унтерлюс около 300 тракторов и заблокировали все окрестные дороги.

В аналогичной акции в Зюдхайде приняли участие несколько десятков человек. Протестующие заявляют протест «против политики вооружений и войны» и призывают правительство «действовать деэскалационно».

В церемонии закладки первого камня на месте строительства должны принять участие федеральный канцлер Олаф Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус.