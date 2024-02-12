Франция подставила весь Евросоюз

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Наблюдательная миссия Евросоюза в Армении — EUMA — оказалась в весьма двусмысленной ситуации. Посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко приглашен в МИД Азербайджана — до его сведения довели серьезную озабоченность противоречащие первоначальным договорённости деятельностью Мониторинговой миссии ЕС. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: недавний инцидент, связанный с предотвращением незаконного пересечения границы в регионах, находящихся в ведении мониторинговой миссии ЕС, бросает тень на заявленные задачи этой миссии.

Более того, по мнению азербайджанских дипломатов, Мониторинговая миссия ЕС стала агентом «бинокльной дипломатии», способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций, и «все без исключения такого рода визиты проводятся с целью разжигания ненависти к Азербайджану и необоснованной азербайджанофобии. Особую тревогу вызывает тот факт, что эта активность «бинокль-дипломатии» наблюдается в период, когда вдоль границы царит невиданное до сих пор спокойствие, когда и Азербайджан, и Армения предпринимают серьезные шаги для построения доверия».

Напомним: Minval.az неоднократно отмечал провокационный характер «бинокль-шоу» у азербайджанской границы и напоминал, что подобные игры уместны где-нибудь на 38-й параллели, разделяющей находящиеся в состоянии войны Северную и Южную Корею. Можно было бы понять, если бы нечто подобное устраивала армянская сторона. Но «бинокль-дипломатия» в исполнении миссии Евросоюза уже требуют прояснение позиции самого ЕС.

А вопросы тем временем множатся. Уже после скандального задержания неудавшегося разведчика расположение миссии посетил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи — его приветствовал заместитель главы миссии EUMA Марек Куберски. Миссия в своем пресс-релизе назидательным тоном изрекает: «Взаимодействие с населением, пострадавшим от конфликта, является основной частью мандата EUMA по укреплению доверия». Это между кем и кем EUMA таким образом рассчитывает «укрепить доверие»? Между Азербайджаном и Арменией?

Если европейским эмиссарам надо встретиться с «населением, пострадавшим от конфликта», то в первую очередь это нужно делать в Азербайджане. Поговорить с вынужденными переселенцами, которые до сих пор не могут вернуться в свои дома из-за «минного террора» Армении, с жителями Гянджи, Тертера, Барды, Габалы, пострадавшими от армянских обстрелов. А если сотрудники EUMA встречается исключительно с населением приграничных с Азербайджаном регионов Армении, тем самым, которое, если верить теперь уже бывшему омбудсмену Татояну, испытывает ну невероятные страдания от того, что на господствующих высотах рядом – флаги Азербайджана и азербайджанские посты, никакому «доверию» это способствовать не будет.

И самое главное, как бы повежливее сказать, ещё в тот момент, когда Азербайджан категорически возразил против развёртывания этой миссии на своей территории, Евросоюзу надо было от идеи «наблюдения» воздержаться. Потому как в любом варианте EUMA превращалась в заведомо односторонний шаг, который не мог не бросить тень на всю европейскую дипломатию в регионе.

Но Париж, у которого были свои планы, идею одностороннего мониторинга — исключительно с армянской стороны условной границы — без проблем продавил. Теперь же эта миссия превратилась в инструмент провокационной французской политики в регионе. Ее используют и как «крышу» для разведки, и как инструмент негласного разведывательного сотрудничества с Арменией, в том числе в такой опасной игре, как соучастие в подготовке ереванского силового реванша — очередной попытки устроить на условной границе «молниеносное вторжение». Опыт провальных вылазок 2021-2022 гг. Ереван ничему не научил. Теперь там решили «попробовать» с помощью Франции.

И в результате получается очень странная картина. С одной стороны, Шарль Мишель звонит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, поздравляет с победой на выборах, обсуждает ключевые сферы сотрудничества Баку и Брюсселя и «зондирует почву» на предмет возобновления европейского посредничества. Плюс ко всему сами же французские представители, в том числе армянские лоббисты Франции, жалуются, что проармянский курс Парижа не находит поддержки у других стран ЕС. Но, с другой, EUMA, действующая в армянском приграничье от имени всего Евросоюза, а не только Франции, ведёт открыто враждебную Азербайджану деятельность, от «бинокль-дипломатии» до разведывательных вылазок. Евросоюз в состоянии отвечать сам за себя?

В Брюсселе могут разобраться в собственной позиции и решить, намерены они сотрудничать с Азербайджаном или выбирают вражду и конфронтацию? Но если в Брюсселе нацелены на мир на Южном Кавказе и сотрудничество со странами региона, прежде всего с Азербайджаном, то давно настало время запрятать поглубже бинокли и свернуть деятельность EUMA, пока Франции в результате провокационных «заказов» своей «сестрички» — Армении — не «подставила» весь Евросоюз. Причём сделать это надо уже сегодня. Точнее, надо было ещё вчера. Потому чем дальше, тем труднее будет «затереть» последствия французской игры на южнокавказском направлении.

Нурани, обозреватель