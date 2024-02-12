Имущество, конфискованное у Салима Муслимова (список)

347 Просмотров

Экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов, признанный виновным в должностных преступлениях и приговоренный к условному наказанию, согласился с вынесенным приговором.

Как сообщает Qafqazinfo, ни сам экс-министр, ни его адвокаты апелляционную жалобу не подали. Муслимов, получивший условное наказание в виде 11 лет лишения свободы, воспринимает приговор как гуманный, а также не возражает против конфискации своего восьмимиллионного имущества.

Поскольку срок подачи апелляционной жалобы истек, решение суда первой инстанции считается вступившим в законную силу.

Cписок объектов недвижимости C.Муслимова, подлежащие конфискации:

– Две квартиры, расположенные по проспекту Академика Зии Буньядова, Бинагадинский район;

– Нежилой массив, расположенный на проспекте Азадлыг, Сабаильский район;

– Квартира на улице Мирзы Ибрагимова, Ясамальский район;

– Два дома по улице Огтая Керимова, Наримановский район;

– Дом по улице Мамеда Араза, Наримановский район;

– Земельные участки площадью 500 и 300 кв.м, расположенные в 6-м микрорайоне, Бинагадинский район.

– Нежилой участок площадью 300 кв.м, расположенный по улице Расул Рза, Хатаинский район, город Баку.

Суд назначил Салимову наказание в виде 11 лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Кроме того, согласно приговору, будет конфисковано имущество бывшего министра на 8 миллионов манатов.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован Службой госбезопасности в 2021 году. Ему было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата, с причинением крупного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере, неоднократно) УК АР.

Из 27 млн манатов ущерба, причиненного государству, С.Муслимов выплатил 20 миллионов манатов.