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Польша хочет ядерное оружие

Польша хочет ядерное оружие

Польский генерал в отставке Ярослав Крашевский заявил, что получение ядерного оружия, а вместе с тем статуса ядерной державы вполне реально для Варшавы в ближайшие несколько лет. Такую точку зрения он высказал в эфире радиостанции RFM 24.

«Я считаю этот сценарий вполне реальным. Те, у кого есть ядерный потенциал, имеют очень высокий уровень безопасности. Обычно такие страны не подвергаются нападениям и даже не учитывается возможность проведения каких-либо действий, направленных на возникновение локального кризиса», — заявил Крашевский.

Он подчеркнул, что рассматривает как задачу на ближайшие годы получение Польшей ядерного арсенала.

Генерал предположил, что пересмотр ядерного баланса сил случится после завершения боевых действий на Украине. Военный также отметил, что Польше необходимо иметь ядерное оружие из-за усиления военной мощи России.

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