Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД |
ANAMA: Ереван передал Баку восемь неточных формуляров с информацией о минных полях |
Баку и Москва ведут переговоры о судьбе росмиротворцев в Карабахе |
Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео) |
Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном |
В Украине может образоваться дефицит ракет для систем ПВО |
ЦИК представила результаты выборов в Конституционный суд (обновлено) |
Панахов: Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность |
Украина готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 |
Главное Важно

Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД

Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД

Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко был вызван в Министерство иностранных дел, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи было еще раз доведено до сведения то, что противоречащая первоначальным договоренностям деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную озабоченность.

МИД Азербайджана распространило заявление, в котором было сказано, что недавний инцидент, связанный с предотвращением незаконного пересечения границы в регионах, находящихся в ведении мониторинговой миссии ЕС, бросает тень на заявленные задачи этой миссии.

Мониторинговая миссия ЕС стала агентом «бинокльной дипломатии», способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций.

«Все без исключения такого рода визиты проводятся с целью разжигания ненависти к Азербайджану и необоснованной азербайджанофобии. Особую тревогу вызывает тот факт, что эта активность «бинокль-дипломатии» наблюдается в период, когда вдоль границы царит невиданное до сих пор спокойствие, когда и Азербайджан, и Армения предпринимают серьезные шаги для построения доверия», – отмечается в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД
Важно

Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД

2024/02/12, 13:28
Военные спутники Франции над территорией Азербайджана: кто действительно «заблудился» близ границы Азербайджана и Армении?
Важно

Военные спутники Франции над территорией Азербайджана: кто действительно «заблудился» близ границы Азербайджана и Армении?

2024/02/10, 20:25
Астронавт азербайджанского происхождения готовится к отправке в космос
Важно

Астронавт азербайджанского происхождения готовится к отправке в космос

2024/02/10, 12:07
Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански
Важно

Шоковый ход Алиева: вытрезвитель по-азербайджански

2024/02/09, 13:23
Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку
Важно

Азербайджан одержал победу. И начинает политическую перезагрузку

2024/02/08, 13:02
Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию
Важно

Запад пустил в ход «тяжелую» артиллерию

2024/02/08, 10:58
ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено)
Важно

ЦИК: Ильхам Алиев лидирует с 92,05% голосов, подсчет оставшихся бюллетеней не повлияет на результаты (обновлено)

2024/02/08, 03:04
Данные exit-poll: Ильхам Алиев получил более 92% голосов (обновлено)
Важно

Данные exit-poll: Ильхам Алиев получил более 92% голосов (обновлено)

2024/02/07, 20:25
Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку
Важно

Настоящий друг познается в беде: Украине, Молдове, Грузии и Румынии стоило бы вспомнить азбуку

2024/02/06, 12:47