Посол ЕС в Азербайджане вызван в МИД

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Посол Европейского Союза (ЕС) в Азербайджанской Республике Петер Михалко был вызван в Министерство иностранных дел, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи было еще раз доведено до сведения то, что противоречащая первоначальным договоренностям деятельность Мониторинговой миссии ЕС в Армении вызывает серьезную озабоченность.

МИД Азербайджана распространило заявление, в котором было сказано, что недавний инцидент, связанный с предотвращением незаконного пересечения границы в регионах, находящихся в ведении мониторинговой миссии ЕС, бросает тень на заявленные задачи этой миссии.

Мониторинговая миссия ЕС стала агентом «бинокльной дипломатии», способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций.

«Все без исключения такого рода визиты проводятся с целью разжигания ненависти к Азербайджану и необоснованной азербайджанофобии. Особую тревогу вызывает тот факт, что эта активность «бинокль-дипломатии» наблюдается в период, когда вдоль границы царит невиданное до сих пор спокойствие, когда и Азербайджан, и Армения предпринимают серьезные шаги для построения доверия», – отмечается в сообщении.