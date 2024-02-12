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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий поздравил

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации Леонид Слуцкий направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В поздравлении говорится:

«Дорогой Ильхам Гейдарович!

С особым чувством и сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента Азербайджана.

Вы по праву пользуетесь не только на своей Родине, но и в нашей стране, и в мире в целом великим уважением и высоким авторитетом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для своего народа и мира в регионе. И результаты состоявшихся выборов убедительно это подтвердили.

Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики и сделанного в жизни Вашим великим отцом, общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, Вы достойно продолжаете его дело.

Уверен, что с Вашим нынешним переизбранием работа в этом направлении получит еще более активное продолжение, и Вы сделаете все для того, чтобы это пошло на пользу Ваших соотечественников, всех жителей страны, наших народов в целом.

Высоко ценю и дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимися лично между нами.

От души желаю здоровья, счастья, благополучия в государственной работе, и, конечно же, в личной жизни».

 

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