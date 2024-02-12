В Азербайджане ожидается +22 градуса

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Обнародован прогноз погоды на 13 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 11-16° тепла.

Атмосферное давление упадет с 758 мм рт.ст. до 753 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.