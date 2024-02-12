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Израиль объявил об освобождении двух заложников в Рафахе

Израиль объявил об освобождении двух заложников в Рафахе

Армия обороны Израиля объявила, что в ходе операции в городе Рафахе на юге Сектора Газа освобождены двое израильских заложников — 60-летний Фернандо Симон Марман и 70-летний Луи Хар. По данным ЦАХАЛ, они были похищены боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Ицхак.

Освобожденных заложников доставили на медицинское обследование в больницу «Шиба Тель ха-Шомер».

Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что «это была очень сложная операция», над которой ЦАХАЛ «долго работал» и ждал «подходящих условий». По его словам, заложники удерживались на втором этаже здания, в которое военным удалось попасть с использованием взрывчатки, передает Reuters.

В ночь на 12 февраля ЦАХАЛ также объявил, что нанес серию ударов по объектам боевиков ХАМАС на юге сектора Газа. Reuters уточняет, что удары наносились по Рафаху. Очевидцы рассказали агентству, авиаудары вызывали панику в городе. По данным палестинского Красного Полумесяца, в результате авиаударов Израиля по Рафаху погибли 60 человек. Независимого подтверждения этой информации нет.

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