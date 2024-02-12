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Валентина Матвинко поздравила Ильхама Алиева

Валентина Матвинко поздравила Ильхама Алиева

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко направила президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

В.Матвиенко поздравила главу государства с победой на президентских выборах.

В письме говорится следующее:

Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с очередной убедительной победой на выборах Президента Азербайджанской Республики.

Выборы – важный этап в истории любого государства. Состоявшееся свободное волеизъявление граждан Азербайджана показало сплоченность нации, продемонстрировало высокий уровень доверия тому курсу, которым идет страна под Вашим мудрым руководством. Уверена, Ваши профессионализм и огромный опыт будут способствовать обеспечению социально-экономической стабильности, повышению благосостояния народа и неуклонному росту международного авторитета Азербайджанской Республики.

Российско-азербайджанские отношения всегда основывались на прочных узах дружбы и принципах добрососедства. Они и сегодня продолжают динамично развиваться в конструктивном ключе, в том числе по парламентской линии, раскрывая потенциал союзнического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на высшем государственном посту на благо народа Азербайджана.

Примите уверения в моем самом высоком уважении.

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