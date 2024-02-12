США проигрывают России

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США проигрывают России в Украине и терпят поражение на Ближнем Востоке, запасного плана у них нет, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works, пишет РИА Новости.

«Россия побеждает и будет побеждать в Украине. Соединённые Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это», — сказал он.

Риттер добавил, что США терпят поражение и на Ближнем Востоке – так, атаки Соединенных Штатов на хуситов не имеют никакого эффекта. Положение Вашингтона стало очень шатким, «план А не работает, и нет плана Б». Поэтому в скором времени мир станет свидетелем стратегического поражения Соединённых Штатов, заключил эксперт.