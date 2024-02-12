В тюрьмах Грузии наказание отбывает более 100 граждан Азербайджана

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По состоянию на конец 2023 года, в тюрьмах Грузии находился 101 гражданин Азербайджана сообщает АПА со ссылкой на отчет Национального статистического управления Грузии.

Среди находящихся в заключении граждан Азербайджана 11 женщин и 90 мужчин. Один заключенный несовершеннолетний.

17 арестованным в Грузии гражданам Азербайджана предъявлены обвинения, а 84 осуждены.

В декабре 2023 года число граждан Азербайджана, находящихся в Грузии под контролем пробации, составило 48 человек.

В декабре 2023 года в тюрьмах Грузии содержался 821 иностранец, в том числе, 57 граждан Ирана, 28 – Армении , 31 – Индии, 14 -Египта, 121 – России, 229 – Турции и 53 гражданина Украины.