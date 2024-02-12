Фирад Алиев: В январе в армии не зафиксировано случаев доведения до самоубийства

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В январе в армии не зарегистрировано случаев доведения до самоубийства.

Об этом сказал старший помощник военного прокурора – глава пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главный советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, в результате взаимодействия между органами Военной прокуратуры, Министерством обороны, Государственной пограничной службой, Внутренними войсками и другими военными структурами, число зарегистрированных преступлений в январе в годовом сравнении снизилось на 33,8%.

«Кроме того, преступления против военной службы сократились на 18,5%, преступления невоенного характера – на 44,9%, случаи уклонения от военной службы – на 45,2%, самовольного оставления воинской части или места службы – на 35,3%, уклонения от исполнения обязанностей военной службы – на 85,7%, преступления против собственности – на 22,7%», – сказал Алиев.