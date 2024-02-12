В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

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Сотрудники полиции Азербайджана продолжают мероприятия по выявлению хранящегося огнестрельного оружия.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, 10 и 11 февраля сотрудники полиции обнаружили и изъяли в отдельных районах столицы и республики одно автоматическое оружие, одну гранату, два запала, 5 винтовок различных марок и 7 патронов. Кроме того, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 11 февраля в городе Ханкенди было обнаружено и изъято 7 единиц автоматического оружия, две винтовки, 11 гранат, 10 запалов гранаты, 25 обойм, 2 тысячи 487 патронов различного калибра и другие боеприпасы.