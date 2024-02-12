ANAMA: Ереван передал Баку восемь неточных формуляров с информацией о минных полях |
Баку и Москва ведут переговоры о судьбе росмиротворцев в Карабахе |
Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео) |
Пашинян готов подписать мирный договор с Азербайджаном |
В Украине может образоваться дефицит ракет для систем ПВО |
ЦИК представила результаты выборов в Конституционный суд (обновлено) |
Панахов: Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность |
Украина готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 |
ЦИК: Выборы президента завершились победой Ильхама Алиева с 92,12% голосов (видео) |
Главное Мир

Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы, сообщает ТАСС.

«Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», – заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

Ранее Блинкен направил главе Кыргызстана послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане. Как он считает, лишь небольшая по численности, но «очень громогласная группа» НПО, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители «спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях», что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза».

Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных». «В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет», – подчеркнул Жапаров.

Помимо этого, президент пригласил Блинкена посетить Бишкек, чтобы «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов Кыргызской Республики».

Теги:
Из этой рубрики
США проигрывают России
Мир

США проигрывают России

2024/02/12, 11:56
Британская разведка озвучила приблизительные сроки окончания войны в Украине
Мир

Британская разведка озвучила приблизительные сроки окончания войны в Украине

2024/02/12, 11:37
В тюрьмах Грузии наказание отбывает более 100 граждан Азербайджана
Мир

В тюрьмах Грузии наказание отбывает более 100 граждан Азербайджана

2024/02/12, 11:22
Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана
Мир

Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

2024/02/12, 11:00
Ким Чен Ын принимает в объятия российских туристов
Мир

Ким Чен Ын принимает в объятия российских туристов

2024/02/12, 10:35
Главу Пентагона Остина снова госпитализировали
Мир

Главу Пентагона Остина снова госпитализировали

2024/02/12, 09:55
Президент Кыргызстана призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны
Мир

Президент Кыргызстана призвал США не вмешиваться во внутренние дела страны

2024/02/12, 09:06
«Меню» гнева или откуда растут ноги у корсиканского «сепаратизма»  
Мир

«Меню» гнева или откуда растут ноги у корсиканского «сепаратизма»  

2024/02/12, 08:39
Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео)
Мир

Израиль нанес удары по Рафаху, погибли 100 человек (видео)

2024/02/12, 07:53