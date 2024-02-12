Жапаров призвал США не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы, сообщает ТАСС.

«Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», – заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

Ранее Блинкен направил главе Кыргызстана послание, где выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране закона о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане. Как он считает, лишь небольшая по численности, но «очень громогласная группа» НПО, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители «спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях», что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза».

Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных». «В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет», – подчеркнул Жапаров.

Помимо этого, президент пригласил Блинкена посетить Бишкек, чтобы «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов Кыргызской Республики».