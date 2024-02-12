В приграничных с РФ районах Азербайджана стартовали мероприятия «Граница-щит»

122 Просмотров

В приграничных с Россией районах Азербайджана проводятся совместные комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-щит».

Мероприятия организованы на основании взаимной договоренности между министерствами внутренних дел Азербайджана и России, передает Report.

Основной целью операций, которые продлятся неделю, является исполнение принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и нейтрализация членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций, перекрытие каналов поступления финансовых и материальных ресурсов, используемых для приобретения оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также осуществления иных противоправных деяний.