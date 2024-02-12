Ким Чен Ын принимает в объятия российских туристов

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Вонсан-Кальмаская туристическая зона с пляжем на 4 км, а также множеством гостиниц, отелей и магазинов возводится в настоящий момент в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР). Как сообщает пресс-служба правительства Приморья по итогам поездки в КНДР российских журналистов, сопровождавших первую после пандемии туристическую группу из РФ, планируется, что туристическая зона начнет принимать туристов в ближайшие годы.

Во Владивосток из КНДР вернулась первая после пандемии российская туристическая группа в составе 98 человек. С 9 февраля туристам удалось посетить основные достопримечательности столицы страны Пхеньяна и отдохнуть на горнолыжном курорте Масикрён.

Также туристическая программа включила посещение российскими СМИ строящуюся Вонсан-Кальмаскую туристическую зону, которая расположилась на площади 2,8 кв. км и включает 17 отелей, 37 гостиниц, 29 разных магазинов, четырехкилометровый пляж и многое другое. Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать и российских туристов», – говорится в сообщении.