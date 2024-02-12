В Каспии обнаружено более 14 кг марихуаны

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8 февраля в результате взаимодействия подразделений берегового контроля Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, технического наблюдательного пункта и пограничного сторожевого корабля на Лянкяранском рейде в секции Каспийского моря, принадлежащей Азербайджану, на расстоянии 14,2 мили от берега, было обнаружено и изъято три мешка общим весом 14 килограммов 110 граммов наркотического средства «марихуана», которые были прикреплены к якорю.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.