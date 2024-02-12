Посол России в Баку дал первое интервью: По не очень понятным мне причинам Ереван затягивает с этим вопросом

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По разным, не очень понятным мне причинам армянская сторона затягивает переговоры по Зангезурскому коридору, но реализация соглашения между Баку и Тегераном о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана для связи основной части Азербайджана с эксклавом Нахчываном позволит решить вопрос с Зангезурским коридором, а также откроет для России дополнительный путь перевозки грузов до Турции. Об этом заявил в интервью «Известиям» посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.

«В прошлом году Баку и Тегеран подписали соглашение о строительстве железнодорожного пути через территорию Ирана. Там <…> 60 км с чем-то <…>. Там работы уже идут», — отметил он.

Кроме того, реализация этого проекта создаст дополнительный маршрут грузов в Турцию.

«Сейчас главное построить железнодорожные пути из Турции в Нахчевань, планируется двухколейка — европейская и советская. Соответственно, мы получим возможность везти грузы в Турцию из России через Азербайджан, Иран и Нахичевань. <…> До границы с Турцией. Дальше — или смена колеи, если поезда позволяют, или перегрузка контейнеров на другие составы», — подчеркнул Евдокимов.

По его словам, западные санкции оказали существенное влияние на укрепление экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

«Мы прогнозировали, что в 2023 году товарооборот между Россией и Азербайджаном достигнет $4 млрд. Мы ошиблись. $4,4 млрд, рост 17%. Санкции привели к тому, что наши отношения стали еще более тесными, у нас реализуются очень серьезные проекты в промышленной кооперации», – сообщил Евдокимов.

Посол также отметил, что вопрос с Карабахом закрыт.

«Все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Карабаха мирным путем. К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. РФ всегда играет очень важную роль в урегулировании. Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами», – отметил он.

«Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, – это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры. Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие», – добавил дипломат.