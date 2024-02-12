Пашинян обещает сделать «все для мира в регионе»

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Я сделаю все возможное, чтобы установить мир в нашем регионе. Об этом в интервью международному обозревателю британского издания The Telegraph Роланду Олифанту заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какой месседж он направит его читателям.

«Я скажу Вашим читателям следующее: я знаю, насколько это сложно, я знаю, какие трудности необходимо преодолеть, но я сделаю все возможное, чтобы установить мир в нашем регионе, я выполню ту часть работы, которая касается нас, и надеюсь, что другие страны нашего региона поступят аналогичным образом», – сказал он.