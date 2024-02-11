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Сенат США поддержал законопроект о помощи Израилю и Украине

Сенат США поддержал законопроект о помощи Израилю и Украине

Пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащий положений об ужесточении мер контроля на южной границе США, прошел очередное процедурное голосование в Сенате американского Конгресса.

Для дальнейшего рассмотрения инициативы, предусматривающей выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере более $95 млрд, из которых $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, $14,1 млрд – на помощь Израилю, требовалась поддержка по меньшей мере 60 законодателей.

Согласно итогам голосования, законопроект поддержали 67 сенаторов, против высказались 27 законодателей. Сроки проведения финального голосования по данному законопроекту в верхней палате Конгресса пока не обозначены.

Ранее в Сенате аналогичная инициатива со статьями расходов на $20,23 млрд на обеспечение безопасности границы с Мексикой не прошла процедурное голосование.

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