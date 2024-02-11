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Пашинян: Армения не поворачивается спиной к России

Пашинян: Армения не поворачивается спиной к России

Армения не поворачивается спиной к России, в частности, в оборонной сфере, задача страны – диверсифицировать отношения с партнерами, что сейчас и делается. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью The Daily Telegraph.

«Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности. Мы говорили о диверсификации наших отношений в этой сфере. Но это не значит, что мы разрывает отношения с Россией в этой области. Это значит, что мы налаживаем отношения с ЕС, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами. И это на сегодняшний день уже реальность», – сказал Пашинян.

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