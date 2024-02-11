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Россия создала 30-километровую линию обороны из железнодорожных вагонов

Россия создала 30-километровую линию обороны из железнодорожных вагонов

Российские войска построили на захваченной территории Донецкой области своеобразную оборонительную линию из железнодорожных вагонов. Длина этой линии составляет около 30 км. Об этом сообщает проект DeepState.

Непрерывная конструкция, как сообщает DeepState, протянулась на 30 километров по ветке от железнодорожного вокзала в Оленевке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Строить эту конструкцию россияне начали еще в июле 2023 года, используя вагоны, угнанные на оккупированных территориях.

«Это очень специфическое инженерное сооружение, эффективность которого оценить сложно. Замысел понятен — препятствие для продвижения Сил обороны. Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники через такую помеха без пробития коридора невозможна», – объяснили в DeepState.

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