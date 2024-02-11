В Украине может образоваться дефицит ракет для систем ПВО

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Перебои с оборонной помощью со стороны стран Запада могут уже в марте вызвать дефицит боекомплектов для находящихся на вооружении Украины систем противовоздушной обороны. В последнее время Россия усилила атаки с воздуха, чтобы истощить украинскую ПВО. В случае возникновения дефицита ракет, Россия готова максимально форсировать авиационную поддержку наступательных операций вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В документе отмечается, что задержки с финансированием и поставками оружия странами Запада, могут привести к существенному дефициту украинских зенитных ракет. Это, в свою очередь, позволит российским войскам более агрессивно бомбить украинские войска или даже прифронтовые города.

Издание The New York Times в статье от 9 февраля сообщило, что, по оценкам американских чиновников, без пополнения западной помощью, украинские запасы ракет противовоздушной обороны закончатся в марте 2024 года.

Украинские чиновники недавно предупредили, что Украина сталкивается с «критической нехваткой» ракет противовоздушной обороны, поскольку задержки с западной помощью продолжают заставлять Украину накапливать материальные средства.

«Российские войска регулярно давят на ограниченную систему противовоздушной обороны по тыловым районам Украины, нанося удары российскими ракетами и беспилотниками, в сочетании с иранским и северокорейским вооружениями. Таким образом РФ пытается заставить украинские войска тратить ракеты противовоздушной обороны, а также передислоцировать украинские системы ПВО далее от линии фронта», – говорится в отчете.

Эксперты ISW отмечают, что Россия немного снизила авиационную поддержку наземных операций на всем театре боевых действий из-за двух событий – уничтожения российских истребителей в Херсонской области в декабре 2023 года, а также уничтожения 14 января самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В то же время, говорится в отчете, интенсификация российской ударной кампании в последние недели, вероятно, еще больше усилила давление на украинскую систему противовоздушной обороны и заставила Украину передислоцировать средства ПВО, которые ранее были способны сдерживать российскую тактическую авиацию вдоль фронта и в российском тылу.

Также отмечается, что в январе 2024 года российская авиация активизировала операции по поддержке российских наступательных операций на востоке Украины, особенно вблизи Авдеевки. Это свидетельствует о том, что «ограниченные запасы украинских зенитных ракет могут давать российской авиации больше возможностей для нападения».

Эксперты Института предполагают, что критическая нехватка украинских зенитных ракет может позволить российским войскам использовать в больших масштабах самолеты, особенно пилотируемые, которые, как правило, несут более тяжелую полезную нагрузку, ближе к нынешней линии соприкосновения в Украине и за ее пределами.

«Российские военные еще не проводили последовательных широкомасштабных авиационных операций в поддержку российских наземных наступательных операций в Украине, а интенсификация российских авиационных операций в больших масштабах, представляла бы существенную угрозу для страны», – говорится в отчете ISW.