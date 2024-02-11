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Главное Мир

Столица ДР Конго может исчезнуть

Столица ДР Конго может исчезнуть

Сенатор от 18-миллионной Киншасы Дидье Муменги заявил, что над столицей ДР Конго нависла угроза исчезновения из-за частых наводнений и последствий глобальных изменений климата.

«Следует напомнить, что разливы реки Конго уже достигали критических значений в 1961 году. Тогда столица впервые почти полностью погрузилась в воду. Затем подобные наводнения стали происходить раз в 10 лет. Но после 2019 года интервал сократился – очередное ЧП приключилось в 2023-м, то есть менее чем через пять лет», – цитирует радиостанция Okapi выступление сенатора.

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