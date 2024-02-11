Коротченко: Поклонники Нжде давно перешли грань приличия

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Абсолютно недопустимые публичные оскорбления в адрес должностных лиц Министерства иностранных дел России со стороны провластных армянских Телеграм-каналов – льются непрерывным потоком.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Поклонники нацистского коллаборанта Гарегина Нжде давно перешли грань приличия. Речь уже идет не только о дискредитации российского внешнеполитического ведомства, но и об оскорблении Российской Федерации как государства.

Необходимо возбуждение российскими правоохранительными органами соответствующих уголовных дел – тем более, что установочные данные конкретных армянских фигурантов хорошо известны», – добавил эксперт.