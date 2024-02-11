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CNN: Россия завербовала около 15000 непальцев для участия в войне в Украине

CNN: Россия завербовала около 15000 непальцев для участия в войне в Украине

Россия завербовала около 15000 непальцев для участия в СВО на Украине. Об этом пишет CNN.

Телеканал рассказывает историю 37-летнего Рамчандры Хадки, который недавно вернулся на Родину после ранения. Издание утверждает, что он приехал в Москву в сентябре прошлого года. По словам журналистов, после подготовки его отправили на передовую в Бахмут.

«В Бахмуте нет ни пяди земли, не пострадавшей от бомб» — цитируют бойца в США. В Бахмуте он провёл месяц. В одном из боёв он получил пулевое ранение в бедро и вернулся в Непал.

«Он один из тысяч непальцев, вступивших в российскую армию после того, как власти РФ объявили о программе для иностранцев. Их контракт предусматривает зарплату не менее 2000 долларов», – утверждает СМИ.

Правительство Непала заявляет, что около 200 граждан сражаются на стороне РФ. А 13 человек были убиты в зоне боевых действий. Американское СМИ утверждает, что «в рядах войск РФ насчитывается от 14000 до 15000 непальцев».

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