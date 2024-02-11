Египет пригрозил расторгнуть мирное соглашение с Израилем

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Власти Египта заявили о возможности приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений 1978 года – израильско-египетского мирного договора, если Израиль предпримет наступление на город Рафах в секторе Газа, передает в воскресенье Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

«Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем, если израильские войска отправят в густо населенный город Рафах на границе Египта и сектора Газа (…) заявили в воскресенье два представителя египетских властей и западный дипломат», – информирует агентство.

Источники также пояснили, что наступательная операция в районе Рафаха может привести к закрытию основного пути подвоза гуманитарной помощи в сектор Газа.

По данным ООН, население Рафаха, составлявшая до нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года 300 тыс. человек выросло до 1,4 млн человек из-за перемещенных лиц, бежавших от боев в других частях анклава.

Египет ранее серьезно укрепил границу с сектором – создал пятикилометровую буферную зону, возвел бетонные стены на поверхности и под землей. В Каире отрицают заявления Израиля, что ХАМАС продолжает использовать туннели для транспортировки контрабанды под границей, и заверяют, что египетские службы безопасности полностью контролируют тут ситуацию. Однако, отмечает AP, египетские власти опасаются, что, если граница будет прорвана, им не удастся остановить поток беженцев на Синайский полуостров.