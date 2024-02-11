ЦИК представила результаты выборов в Конституционный суд (обновлено) |
Панахов: Азербайджанский народ продемонстрировал особую активность |
Украина готовит инфраструктуру для обслуживания F-16 |
ЦИК: Выборы президента завершились победой Ильхама Алиева с 92,12% голосов (видео) |
ЦИК аннулировал итоги голосования на ряде участков |
В боях за Украину погиб житель Джалилабадского района |
Макрон испугался лететь в Украину, на что украинские дипломаты «упали со стульев» |
Зеленский распорядился о масштабных перестановках в ВСУ |
Саудовский король пожелал президенту Алиеву успехов |
Главное Мнения

Портников: Зеленский совершил ошибку, уволив Залужного

Портников: Зеленский совершил ошибку, уволив Залужного

Уволив Залужного, президент Зеленский совершил ошибку, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, Залужный имеет «огромный капитал народного доверия», а новый главком этого не имеет, это скажется и на доверии к власти в целом.

Сам же новый главком Сырский станет, по мнению эксперта, «заложником популярности своего предшественника – и это очень опасная ситуация».

Портников в эфире телеканала «Прямой» отметил, что доверие к власти важно в условиях, когда Украина находится перед перспективой многолетней войны на истощение. Он подчеркнул, что «Россия готова к такой многолетней войне».

А Украина? Политэксперт предложил всем гражданам страны посмотреть на карту и ответить самим себе на вопрос: могут ли ВСУ в ближайшее время вернуть утраченные территории?

«Если мы действительно хотим, чтобы война закончилась восстановлением территориальной целостности Украины, то это очень и очень надолго», – сказал Портников. Он добавил: «А если мы говорим, что мир нужен нам вот уже (сейчас), значит, надо понимать, что «мир и утрата территорий будут вместе идти, в пакете».

При этом евроатлантическая перспектива Украины может быть приостановлена, а европейская перспектива затруднена. Ждать решения проблемы политическим путем придется долго, может быть, сорок-пятьдесят лет, предположил эксперт.

Теги:
Из этой рубрики
Портников: Зеленский совершил ошибку, уволив Залужного
Мнения

Портников: Зеленский совершил ошибку, уволив Залужного

2024/02/11, 20:19
Британский журналист отметил дальновидность и лидерские качества Алиева
Мнения

Британский журналист отметил дальновидность и лидерские качества Алиева

2024/02/08, 21:15
Фазиль Мустафа: «Народ отдал свой голос тому, кто выступил в роли человека, устранившего проблему. И здесь нет ничего странного»
Мнения

Фазиль Мустафа: «Народ отдал свой голос тому, кто выступил в роли человека, устранившего проблему. И здесь нет ничего странного»

2024/02/08, 11:04
Александр Коваленко о том, почему выборы президента в Азербайджане – предсказуемо-закономерный результат
Мнения

Александр Коваленко о том, почему выборы президента в Азербайджане – предсказуемо-закономерный результат

2024/02/08, 00:13
Депутат Госдумы приводит в пример активность азербайджанских избирателей
Мнения

Депутат Госдумы приводит в пример активность азербайджанских избирателей

2024/02/07, 23:15
Марков: Символ выборов в Азербайджане - голосование в Ханкенди
Мнения

Марков: Символ выборов в Азербайджане – голосование в Ханкенди

2024/02/07, 22:26
Власис Константинос: В ходе выборов не было никаких проблем
Мнения

Власис Константинос: В ходе выборов не было никаких проблем

2024/02/07, 20:40
Коротченко предрекает рекордную явку на выборах в Азербайджане
Мнения

Коротченко предрекает рекордную явку на выборах в Азербайджане

2024/02/07, 20:01
Сувер: Проводимые в Азербайджане демократические выборы - пример для всего Кавказа
Мнения

Сувер: Проводимые в Азербайджане демократические выборы – пример для всего Кавказа

2024/02/07, 18:48