Портников: Зеленский совершил ошибку, уволив Залужного

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Уволив Залужного, президент Зеленский совершил ошибку, считает украинский политический обозреватель Виталий Портников. По его мнению, Залужный имеет «огромный капитал народного доверия», а новый главком этого не имеет, это скажется и на доверии к власти в целом.

Сам же новый главком Сырский станет, по мнению эксперта, «заложником популярности своего предшественника – и это очень опасная ситуация».

Портников в эфире телеканала «Прямой» отметил, что доверие к власти важно в условиях, когда Украина находится перед перспективой многолетней войны на истощение. Он подчеркнул, что «Россия готова к такой многолетней войне».

А Украина? Политэксперт предложил всем гражданам страны посмотреть на карту и ответить самим себе на вопрос: могут ли ВСУ в ближайшее время вернуть утраченные территории?

«Если мы действительно хотим, чтобы война закончилась восстановлением территориальной целостности Украины, то это очень и очень надолго», – сказал Портников. Он добавил: «А если мы говорим, что мир нужен нам вот уже (сейчас), значит, надо понимать, что «мир и утрата территорий будут вместе идти, в пакете».

При этом евроатлантическая перспектива Украины может быть приостановлена, а европейская перспектива затруднена. Ждать решения проблемы политическим путем придется долго, может быть, сорок-пятьдесят лет, предположил эксперт.