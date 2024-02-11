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Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили Ильхама Алиева

Эмир и премьер-министр Кувейта поздравили Ильхама Алиева

Эмир Государства Кувейт Его величество шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах.

Информацию об этом распространило Кувейтское новостное агентство (KUNA).

В информации говорится, что Эмир Кувейта пожелал Президенту Ильхаму Алиеву здоровья, а Азербайджану и его дружественному народу – динамичного развития и процветания.

Согласно распространенной KUNA другой информации, премьер-министр Государства Кувейт Его высочество шейх Мухаммед Сабах ас-Салим ас-Сабах также поздравил главу государства с победой на выборах.

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