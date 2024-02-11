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ЦИК: Выборы президента завершились победой Ильхама Алиева с 92,12% голосов (видео)

ЦИК: Выборы президента завершились победой Ильхама Алиева с 92,12% голосов (видео)

Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов. Окончательные результаты выборов были объявлены в ходе сегодняшнего брифинга ЦИК. Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

Согласно информации ЦИК, Ильхам Гейдар оглу Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4567458 голосов).

Остальные кандидаты набрали:

самовыдвиженец Захид Орудж – 2,17% (107632 голоса);

Фазиль Мустафа от партии «Великое созидание» – 1,99% (98421 голос);

Гудрат Гасангулиев от партии «Народный фронт целостного Азербайджана» – 1,72% (85411 голосов);

Рази Нуруллаев от Партии национального фронта – 0,80% (39643 голоса);

Эльшад Мусаев от партии «Великий Азербайджан» – 0,66% (32885 голосов);

самовыдвиженец Фуад Алиев – 0,53% (26517 голосов).

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