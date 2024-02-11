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Песков: Западу и Киеву будет тяжелее

Песков: Западу и Киеву будет тяжелее

Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности, но она этого не сделала в марте 2022 года, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Каждый раз [достойный выход из ситуации] будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договоренности в марте [2022 года], но она этого не сделала. Точнее она это сделала, и потом по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров. Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы Киеву ни было больно, придется признавать», – сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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