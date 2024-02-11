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В Физули мужчину накрыло оползнем, но спасатели подоспели вовремя (видео)

В Физули мужчину накрыло оползнем, но спасатели подоспели вовремя (видео)

Спасатели МЧС Азербайджана извлекли из-под земляной массы мужчину, которого накрыло оползнем. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в городе Физули гражданина накрыло оползнем. По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что один гражданин оказался под земляной массой в результате оползня, произошедшего во время восстановительных работ на подземном газопроводе.

В результате принятых неотложных мер гражданин был извлечен из-под земляной массы, ему была оказана квалифицированная помощь.

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