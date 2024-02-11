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Рамасвами: Мишель Обама заменит Байдена на выборах (видео)

Рамасвами: Мишель Обама заменит Байдена на выборах (видео)

Кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди страны Мишель Обама, которая займет место нынешнего президента Джо Байдена, считает американский политик бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — написал он на своей странице в соцсети.

По его мнению, Байден не может участвовать в выборах, поскольку Минюст США выпустил доклад о его ненадлежащем обращении с секретными документами. Рамасвами подчеркнул, что «сам этот факт препятствует ему быть кандидатом в президенты», поэтому Демократическая партия отстранит Байдена от президентской гонки.

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