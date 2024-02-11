Рамасвами: Мишель Обама заменит Байдена на выборах (видео)

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Кандидатом на выборах президента США от Демократической партии станет бывшая первая леди страны Мишель Обама, которая займет место нынешнего президента Джо Байдена, считает американский политик бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

«Байден не будет кандидатом от демократов. Готовьтесь к Мишель Обаме», — написал он на своей странице в соцсети.

По его мнению, Байден не может участвовать в выборах, поскольку Минюст США выпустил доклад о его ненадлежащем обращении с секретными документами. Рамасвами подчеркнул, что «сам этот факт препятствует ему быть кандидатом в президенты», поэтому Демократическая партия отстранит Байдена от президентской гонки.

