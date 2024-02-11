В Баку ожидается ​​11-16 градусов тепла

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В Азербайджане завтра температура воздуха повысится до 23 градусов тепла.

Об этом говорится в прогнозе погоды на 12 февраля Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами будет туман, северо-западный ветер утром сменится южным.

Ночью температура воздуха составит 5-9, днем ​​11-16 градусов тепла.

В регионах Азербайджана осадки также не ожидаются, ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10, днем ​​18-23 градусов тепла, в горах ночью от – 2 до +3 градуса, днем ​​8-13 градусов тепла.