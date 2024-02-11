В Баку ожидается ​​11-16 градусов тепла

В Азербайджане завтра температура воздуха повысится до 23 градусов тепла.
Об этом говорится в прогнозе погоды на 12 февраля Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами будет туман, северо-западный ветер утром сменится южным.
Ночью температура воздуха составит 5-9, днем 11-16 градусов тепла.
В регионах Азербайджана осадки также не ожидаются, ночью и утром местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 18-23 градусов тепла, в горах ночью от – 2 до +3 градуса, днем 8-13 градусов тепла.