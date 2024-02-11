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Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией

Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией

Конгресс США принял решение одобрить сделку с Турцией по продаже ей 40 новых и модернизации имеющихся на вооружении истребителей F-16.

Об этом сообщило американское посольство в Анкаре в соцсети X.

«Принятое на этой неделе решение Конгресса одобрить приобретение Турцией 40 новых и 79 модернизированных самолетов F-16 является большим шагом вперед. Турецкий парк F-16 имеет решающее значение для сил НАТО с точки зрения обеспечения в будущем оперативной совместимости между союзниками», – приводит посольство заявление главы дипмиссии Джеффри Флейка.

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