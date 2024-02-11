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Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу

Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления президенту Исламской Республики Иран Сейеду Ибрахиму Раиси. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Иран – Дня победы Исламской революции.

Исторически объединяющие наши народы дружественные отношения и общие духовные ценности являются хорошей основой для развития азербайджано-иранских межгосударственных связей и сотрудничества. Взаимодействие наших стран в торгово-экономической, транспортной и других сферах сегодня вызывает удовлетворение.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Ираном будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу спокойствия и благополучия.

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