Глава Мюнхенской конференции: Путин стремится восстановить Россию в границах СССР

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что нельзя исключать возможность нападения России на страну-члена НАТО, пишет dpa.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о таком нападении, Хойсген ответил: «Конечно. В конце концов, Путин неоднократно говорил, что распад Советского Союза был самой большой катастрофой 20-го века, потому что в результате этого многие россияне оказались за пределами России».

По его словам, «Путин стремится восстановить Великую Россию в границах несуществующего Советского Союза, глобальную империю, в которой он правил бы как царь».

Он предположил, что целями Путина могут стать Молдова или страны Балтии.

«Но мы должны сделать все, чтобы Украина получила оружие и военную помощь, необходимую ей для успешного противостояния российским войскам и изгнания их со своей территории», – сказал он.