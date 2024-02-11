Трамп против оказания безвозмездной помощи и склоняется в пользу займов

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Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов. Такое мнение выразил экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии.

«Ты слышишь меня, Сенат? С этого самого момента ни одной стране не должны выделяться деньги в виде иностранной помощи, если они направляются безвозмездно, а не в виде займа. Условия могут быть необычайно выгодными, например без процентов и на неограниченный срок, но это все же должен быть заем», – написал он на своей странице в соцcести Truth Social.

Бывший глава государства убежден, что Соединенным Штатам «больше не следует вести себя глупо» и что они должны иметь возможность в случае необходимости потребовать возвращения займа.