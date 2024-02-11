Автономные такси Toyota впервые появятся на дорогах общего пользования

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Ведущий японский автомобильный концерн Toyota Motor с лета 2024 года намерен запустить сервис автономных такси, которые будут подвозить пассажиров в районе Дайба. Как сообщает газета Yomiuri, использование для этих целей беспилотных транспортных средств на дорогах общего пользования будет тем самым впервые опробовано в Японии.

Расположенный на побережье Токийского залива торгово-развлекательный район Дайба считается одной из туристических достопримечательностей Токио. Автоконцерн планирует бесплатно подвозить гостей района по заранее определенному маршруту. Для перевозки будет использоваться минивэн Toyota Sienna, оснащенный специальными датчиками и технологией искусственного интеллекта, которые позволят в реальном времени отслеживать дорожные условия и прогнозировать опасные ситуации.

Хотя автомобиль способен автономно перемещаться по улицам Дайбы, в его салоне будет находиться водитель ради контроля над ситуацией и обеспечения безопасности. Планируется, что с 2025 года сервис может расшириться на центральные районы Токио, а также стать платным. Кроме того, в перспективе эта технология может решить сохраняющуюся в Японии проблему с нехваткой кадров в сфере такси, отмечает издание.