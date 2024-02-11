Россия потеряла в Украине еще 930 военнослужащих

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Украинские военные ликвидировали за минувшие сутки еще 930 российских захватчиков, таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395200 человек. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 12 танков противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 395200 (+930) человек ликвидировано;

танков – 6406 (+12) ед.;

боевых бронированных машин – 11956 (+14) ед.;

артиллерийских систем – 9475 (+16) ед.;

РСЗО – 981 ед.;

средства ПВО – 666 ед.;

самолетов – 332 ед.;

вертолетов – 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22) ед.;

крылатые ракеты – 1881 ед.;

корабли/катера – 24 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 12592 (+13) ед.;

специальная техника – 1513 (+1) ед.