Россия потеряла в Украине еще 930 военнослужащих

Украинские военные ликвидировали за минувшие сутки еще 930 российских захватчиков, таким образом, общее количество потерь вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения в Украину достигло уже около 395200 человек. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 12 танков противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.02.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 395200 (+930) человек ликвидировано;
танков – 6406 (+12) ед.;
боевых бронированных машин – 11956 (+14) ед.;
артиллерийских систем – 9475 (+16) ед.;
РСЗО – 981 ед.;
средства ПВО – 666 ед.;
самолетов – 332 ед.;
вертолетов – 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7257 (+22) ед.;
крылатые ракеты – 1881 ед.;
корабли/катера – 24 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 12592 (+13) ед.;
специальная техника – 1513 (+1) ед.