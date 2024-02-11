Саудовский король пожелал президенту Алиеву успехов |
Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией |
Ильхам Алиев поздравил иранского коллегу |
Глава Мюнхенской конференции: Путин стремится восстановить Россию в границах СССР |
Россия потеряла в Украине еще 930 военнослужащих |
СМИ Кубы осветили выборы в Азербайджане |
Вид Баку с орбиты МКС (фото) |
Президент Венгрии уходит в отставку |
Копыркин: Российские миротворцы помогут армянам вернуться в Карабах |
Главное Мир

Заболевший раком Карл III обратился к подданным

Заболевший раком Карл III обратился к подданным

Король Великобритании Карл III, у которого на этой неделе был диагностирован рак, поблагодарил всех, кто беспокоится о его здоровье. Об этом говорится на сайте Букингемского дворца.

«Я хотел бы выразить свою самую сердечную благодарность за многочисленные послания поддержки и добрые пожелания, которые я получил за последние дни», – заявил монарх.

Он подчеркнул, что все, кто столкнулся с раком, знают, что добрые слова приносят утешение и ободрение. Карл III добавил, что его вдохновляет то, что рассказ о его диагнозе помог улучшить общественное понимание и пролить свет на работу организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире.

Теги:
Из этой рубрики
Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией
Мир

Конгресс США поддержал сделку по F-16 с Турцией

2024/02/11, 12:35
Болсонару готовил госпереворот в Бразилии
Мир

Болсонару готовил госпереворот в Бразилии

2024/02/11, 11:48
Заболевший раком Карл III обратился к подданным
Мир

Заболевший раком Карл III обратился к подданным

2024/02/11, 11:31
Трамп против оказания безвозмездной помощи и склоняется в пользу займов
Мир

Трамп против оказания безвозмездной помощи и склоняется в пользу займов

2024/02/11, 10:41
Подземный толчок в Турции
Мир

Подземный толчок в Турции

2024/02/11, 09:54
Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»
Мир

Франция призывает ЕС вкладываться в оборону на фоне «российской угрозы»

2024/02/11, 00:32
Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом
Мир

Еще один политик Венгрии уходит в отставку вслед за президентом

2024/02/11, 00:01
Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне (видео)
Мир

Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне (видео)

2024/02/10, 23:43
Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)
Мир

Армия Израиля обнаружила туннель разведки ХАМАС под штаб-квартирой БАПОР в Газе (видео)

2024/02/10, 23:28