Киев отбил удары «шахедов»

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Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены все дроны-камикадзе типа «Шахед», которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву.

Об этом говорится в сообщении начальника Киевской городской военной администрации (МВА) Сергея Попко.

По словам чиновника, в украинскую столицу вражеские беспилотники заходили с западного направления. Воздушная тревога в Киеве и области длилась около 2 часов.

«Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА «Shahed» противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу!», – говорится в его заявлении.

Начальник МВА отметил, что по предварительным данным оперативного возведения – в столице «без жертв и разрушений».

В администрации добавили, что ударные беспилотники были запущены врагом из района полигона Чауда во временно оккупированном Крыму.