Во Франции активистки облили супом картину Клода Моне (видео)

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Экоактивистки из движения «Продовольственный ответ» (Riposte alimentaire) облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне «Весна» в Лионском музее изобразительных искусств, сообщает местное издание Progrès.

Власти города подтвердили изданию факт инцидента. Согласно первоначальной информации издания, шедевр был защищен стеклом. Зал импрессионистов закрыли, а картину в ближайшие дни должен проверить эксперт, добавляет издание.

Само движение выложило на своей странице в соцсети X фотографии и видеозапись акции, в которой приняли участие две девушки в белых футболках с названием организации. Облив шедевр супом, активистки встали спиной к нему, подняв правую руку, и произнесли лозунг: «Эта весна останется у нас единственной, если мы не отреагируем. Что будут писать наши будущие художники?». Движение отметило в заявлении, опубликованном в соцсети, что хотело бы «предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе».